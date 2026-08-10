Ecuador anuncia la detención de uno de los mayores proveedores de armas de Los Chone Killers

Archivo - En el centro de la imagen, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo. - MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR EN X - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlos Loffredo, ha anunciado la detención de uno de los mayores proveedores de armas del grupo criminal Los Chone Killers, con categoría de organización terrorista en el país sudamericano.

"Los Chone Killers se quedan sin armas", ha afirmado Loffredo en un vídeo publicado en sus redes sociales en las últimas horas, en el que ha identificado a este "proveedor de la muerte" con el alias de 'Samir', quien es "colaborador" de Marcos Armando Duarte, alias 'Pan de Piña', cabecilla de este grupo.

Al igual que 'Pan de Piña' hace ahora algo más de una semana, 'Samir' ha sido arrestado también en la localidad de Daule, ubicada en la provincia occidental de Guayas. "Ambos ya están tras las rejas. El capo que trate de reemplazarlos también será capturado", ha advertido el ministro de Defensa.

"La calle para la gente y la cárcel para el delincuente", ha enfatizado Loffredo, agradeciendo el papel de la Policía y las Fuerzas Armadas para llevar a cabo con éxito este tipo de operativos.

Los Chone Killers surgieron en un primer momento como el brazo ejecutor de Los Choneros, la banda criminal más grande del país, si bien con el paso del tiempo y la muerte de su entonces líder Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', se fueron dividiendo en facciones, cada una de las cuales tejió sus propias alianzas.