EEUU anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en más de 200 millones de euros

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este viernes otro paquete de ayuda a Ucrania valorado en 225 millones de dólares (206 millones de euros) en su reunión con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, en Francia, a donde han acudido para los actos por el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

"Nunca os abandonaremos", le ha transmitido el presidente Biden a un Zelenski a quien también ha pedido disculpas por el retraso en la aprobación de la nueva ayuda en el Congreso. "Hemos tenido problemas para que se aprobara el proyecto de ley", ha dicho aludiendo al bloqueo de los republicanos.

"No has claudicado. No has cedido en absoluto. Continúas luchando de una manera que es extraordinaria", ha ensalzado Biden ante Zelenski, que ha agradecido el "tremendo apoyo" de Estados Unidos durante la guerra, en la que ya ha destinado media docena de paquetes de ayuda

"Contamos con su continuo apoyo para que nos acompañen hombro con hombro, ha dicho el presidente ucraniano, quien también ha dado las gracias por la presencia de la vicepresidenta, Kamala Harris, en la cumbre de Suiza de la próxima semana.

Biden ha explicado que este último paquete de ayuda va enfocado a la reconstrucción de la red eléctrica dañada por los bombardeos rusos. No obstante, algunos medios apuntan a que incluye defensas antiaéreas y diverso armamento.