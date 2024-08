EEUU considera como "un incidente profundamente preocupante" el tiroteo de Israel contra un vehículo del PMA

Washington dice que, según la investigación, el ataque "fue resultado de un error de comunicación entre unidades" militares



MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha considerado como "un incidente profundamente preocupante" el tiroteo del Ejército israelí contra un vehículo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que iba identificado y formaba parte de un convoy coordinado con las autoridades israelíes en la Franja de Gaza.

"El tiroteo de las Fuerzas de Defensa de Israel contra un vehículo del PMA en Gaza es un incidente profundamente preocupante. Los trabajadores humanitarios están allí para ayudar a los civiles inocentes e Israel debe garantizar su protección", ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Horas antes, el representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, ha indicado que la revisión preliminar de Israel apunta a que los disparos contra el vehículo se debieron a un "error de comunicación" entre las unidades militares israelíes. "Les hemos instado a que rectifiquen de inmediato los problemas dentro de su sistema que permitieron que esto sucediera", ha remarcado.

Sin embargo, ha lamentado que "casi once meses después del inicio de este conflicto (estos problemas) siguen siendo comunes". Wood ha aprovechado su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU para mostrar su preocupación por "otro incidente en que las FDI dispararon contra un vehículo de UNICEF".

"Estos incidentes de seguridad dificultan considerablemente el trabajo de estas organizaciones. Estos incidentes no deberían ocurrir. Israel no sólo debe asumir la responsabilidad de sus errores, sino también tomar medidas concretas para garantizar que las FDI no vuelvan a disparar contra el personal de la ONU", ha sostenido.

El diplomático estadounidense ha dicho que "todos los ataques y la retórica amenazante contra la ONU y las ONG humanitarias deben cesar", destacando que "la retórica ha puesto a los agentes humanitarios en una situación de mayor riesgo tanto en Gaza como en el resto del mundo".

Asimismo, ha hecho hincapié en que Israel debe abstenerse de realizar operaciones militares y de realizar nuevas órdenes de evacuación durante los periodos de la campaña de vacunación con el fin de que los trabajadores humanitarios dispongan del "espacio y las condiciones de seguridad para distribuir las vacunas e inocular a la población de riesgo", especialmente de forma segura.

"La vida de los niños depende de su éxito. La necesidad es urgente", ha concluido, antes de mostrarse "agradecido por sus sacrificios e incansable trabajo". Por último, ha aclarado que aunque presione a todas las partes para que faciliten el trabajo del personal humanitario, "son las acciones de Hamás" quienes les ponen en riesgo tanto a ellos como a las familias.