EEUU felicita a la primera ministra de Barbados por su victoria electoral y aboga por "expandir la colaboración"

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha felicitado a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, por su victoria en las últimas elecciones y ha expresado el deseo de Washington de "expandir la colaboración" con las autoridades de la isla.

"Estados Unidos felicita a la primera ministra, Mia Mottley, por su clara victoria electoral", ha dicho Rubio. "Esperamos que bajo su liderazgo podamos expandir la colaboración con el Gobierno de Barbados y reforzar la seguridad regional profundizando la cooperación para hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales y el tráfico ilícito", ha agregado.

Así, ha subrayado que "un aumento de la cooperación en estas áreas apoyará una mayor estabilidad, seguridad y prosperidad tanto para estadounidenses como barbadenses", después de que la política laborista lograra un tercer mandato tras obtener los 30 escaños que conforman el Parlamento.

Mottley, de 60 años ha obtenido cifras muy similares a las logradas en las elecciones de 2018 y 2022, cuando también arrasó al Partido Laborista Democrático (DLP). Tras su victoria, ha prometido trabajar por un Barbados más igualitario, con mayores oportunidades y menos pobres, así como reforzar la democracia, cuando se cumplen 76 años desde que se decretó el sufragio universal.