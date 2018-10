EEUU plantea al Consejo de Seguridad una tregua de aplicación inmediata para Ghuta Oriental, Siria

Publicado 12/03/2018 17:31:10 CET

NUEVA YORK, 12 Mar. (Reuters/EP) -

Estados Unidos ha presentado a los miembros del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución que prevé una tregua para la región siria de Ghuta Oriental, controlada por milicias armadas rebeldes y objeto de una ofensiva del Ejército sirio.

La propuesta incluye un alto el fuego de 30 días y de efecto inmediato e insta al secretario general de la ONU, António Guterres, a "desarrollar urgentemente propuestas para supervisar la aplicación del cese de hostilidades y el movimiento de civiles", según el borrador de resolución al que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters.

Mientras, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ha advertido de que si el Consejo de Seguridad no interviente, Washington "está preparado para actuar si tenemos que hacerlo" del mismo modo que hizo el año pasado cuando lanzó varios misiles de crucero contra una base militar siria tras un ataque con armas químicas atribuido al Ejército sirio.

"No es la vía que preferiríamos, pero es la vía que hemos demostrado que adoptaremos y estamos dispuestos a adoptarla otra vez", ha afirmado Haley en declaraciones ante el Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad ya aprobó por unanimidad el pasado 24 de febrero una resolución con un alto el fuego de 30 días para toda Siria, pero Rusia advirtió entonces de que el Consejo de Seguridad no puede imponer una tregua sin que haya acuerdo entre las partes en conflicto. De hecho, Siria argumenta que el objetivo de su ofensiva son grupos terroristas a los que no protege el alto el fuego.

Guterres ha informado este lunes al Consejo de Seguridad de la aplicación de la resolución. "No ha habido cese de las hostilidades. La violencia sigue en Ghuta Oriental y en otras partes, como en Afrín, partes de Idlib y en Damasco y sus afueras", ha afirmado.

"A pesar de los envíos limitados de convoyes, la ayuda humanitaria y los servicios no se están distribuyendo de forma continua, segura, ni sin impedimentos (...). No se ha levantado ningún asedio (...) y hasta donde sabemos no ha sido evacuada ninguna persona enferma o herida ha sido evacuada", ha explicado.