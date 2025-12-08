EEUU prorroga un año las sanciones contra la aerolínea rusa Nordwind

Archivo - Imagen de archivo de un avión de Nordwind. - Europa Press/Contacto/Peter Kovalev - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han extendido este lunes las sanciones impuestas contra la aerolínea rusa Nordwind, según ha informado el Departamento de Comercio del país norteamericano, que ha acusado a la compañía de "violar el régimen de sanciones" impuesto en respuesta a la invasión de Ucrania.

"Se concede la solicitud para renovar la orden de denegación temporal emitida en relación a este asunto en diciembre de 2024. (...) La renovación de esta orden es necesaria para el interés público y para prevenir una violación inminente de las regulaciones", indica la orden, recogida en el Registro Federal.

Las restricciones a la aerolínea Nordwind se promulgaron por primera vez en junio de 2022 a raíz de la guerra, y desde entonces se han prorrogado repetidamente.

Las sanciones impiden que Nordwind acceder a licencias en Estados Unidos y restringen todas las exportaciones, excepto aquellas que estén relacionadas a asuntos de seguridad o hayan sido autorizadas por la Oficina de Industria y Seguridad.