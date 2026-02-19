EEUU sanciona a responsables de una red de fraude en México que beneficia al Cártel Jalisco Nueva Generación

Archivo - Turistas en un barco disfrutan de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, en México - Europa Press/Contacto/Carlos Tischler / Eyepix Gro

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves un nuevo paquete de sanciones contra el complejo turístico Kovay Gardens, así como otros cinco individuos y 17 empresas mexicanas vinculadas a una red de fraude que beneficia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Ya sea a través del tráfico de fentanilo en nuestras fronteras u orquestando esquemas fraudulentos de régimen de tiempo compartido (propiedad multiuso), los cárteles terroristas de la droga como el CJNG sistemáticamente acosan a los estadounidenses para obtener ganancias", ha expresado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Washington ha definido al CJNG como "uno de los cárteles más poderosos del mundo" y ha asegurado que ha llevado a cabo actos violentos contra el Ejército y la policía mexicanas, a menudo con armamento militar o drones cargados con explosivos, mientras que también ha perpetrado "asesinatos o intentos de asesinato" contra funcionarios del país vecino.

El CJNG, que incluso ha "ejecutado a sus propios reclutas" por desafiar órdenes, obtiene sus ingresos del tráfico de drogas y de otro tipo de métodos, como el robo de combustible, la extorsión o el fraude a través de propiedades de "tiempo compartido", un modelo por el que varias personas compran conjuntamente el derecho de uso de un inmueble, según ha detallado el Tesoro.

Según Washington, el CJNG se hizo con el control de estas redes de fraude en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, así como en su área circundante, conocida como la Bahía de Banderas. "Estas estafas complejas a menudo tienen como víctimas a estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida", ha detallado.

Los cárteles obtienen información sobre los propietarios a través de "cómplices" y después contactan con las víctimas, haciéndose pasar por abogados o representantes de la industria y pidiendo que paguen "honorarios" o "impuestos anticipados".

"Los estafadores se hacen pasar por bufetes de abogados, alegando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar fondos perdidos a cambio de un pago anticipado. En otros casos, se hacen pasar por funcionarios, alegando que las víctimas han realizado transacciones sospechosas", reza el texto.

Según el FBI, aproximadamente 6.000 víctimas han perdido casi 300 millones de dólares (254 millones de euros) entre 2019 y 2023 en este tipo de fraudes en México. En 2024, las autoridades estadounidenses recibieron alrededor de 900 quejas al respecto con pérdidas de más de 50 millones de dólares (42 millones de euros).