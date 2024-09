EEUU tacha de "perturbadores" los vídeos de militares israelíes tirando cuerpos desde un tejado en Cisjordania

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado este viernes que los vídeos que muestran a varios militares israelíes arrojando los cuerpos de tres palestinos muertos desde el tejado de un edificio son "profundamente perturbadores".

Kirby ha asegurado en una rueda de prensa que de ser verificadas estas grabaciones esto "claramente representaría un comportamiento abominable y atroz por parte de soldados profesionales", según ha recogido el diario 'The New York Times'.

El portavoz ha detallado que están en contacto con las autoridades israelíes y han ejercido presión para obtener "más detalles" sobre lo ocurrido. "Nos han asegurado que van a investigar esto y que habrá una rendición de cuentas adecuada", ha agregado.

I hate posting such graphic visuals not only to respect the fragility of humanity in witnessing such ugly horrors, but to also honor the slain who are subject to such humiliating practices.



This is the Israeli army today in Qabatia south of Jenin kicking the body of a… pic.twitter.com/cb5khnfTk7