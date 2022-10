El Ejército birmano y los rebeldes karen libran intensos combates cerca de la frontera con Tailandia

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes de la Unión Nacional Karen (UNK) han lanzado esta pasada madrugada una gran operación contra las fuerzas militares birmanas apostadas en la ciudad de Kawkareik, cerca de la frontera norte con Tailandia, que las Fuerzas Aéreas Birmanas han respondido con un intenso bombardeo, según han confirmado fuentes milicianas al portal Myanmar Now, próximo a la oposición birmana.

El ataque rebelde, cuyas fuerzas comprenden tanto a efectivos de la UNK como miembros de la "resistencia local", ha ido dirigido contra la sede municipal de Gobierno y la comisaría de Policía del distrito. Los karen han asegurado que el asalto inicial causó "un gran número de bajas" entre las filas del Ejército birmano, lo que llevó a los militares a ordenar un bombardeo para despejar la zona.

Los rebeldes no han precisado el número de víctimas ni los militares birmanos se han pronunciado sobre estos últimos combates.

Residentes de Kawkareik sí han podido confirmar al Myanmar Now un número indeterminado de heridos en un enfrentamiento que comenzó esta madrugada a las afueras de la ciudad. "La batalla no ha llegado al centro de la ciudad pero hay artillería prácticamente en las afueras. Tengo entendido que hay heridos pero estoy encerrada en casa porque me da miedo salir", ha declarado al portal una residente de la ciudad.

Otro residente ha confirmado que las milicias no se han hecho por ahora con el control de la ciudad aunque parecen haber registrado avances importantes en dos bases militares de los alrededores, como ya hicieran en otro asalto a finales de agosto contra estos mismos objetivos en un ataque que dejó, según los rebeldes, una docena de muertos entre las filas militares birmanas.

Birmania se encuentra desde febrero del año pasado bajo el control de una junta militar golpista que decidió asaltar el poder por la fuerza tras rechazar los resultados de las elecciones celebradas en noviembre de 2020 en el país asiático.

Desde entonces, los militares han perseguido a los principales responsables del Gobierno civil anterior, entre ellos la activista Aung San Suu Kyi, ahora mismo encarcelada, y reprimido con violencia las protestas en su contra.

La ONG birmana Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que casi 2.400 personas han muerto por la represión militar y que unas 12.700 permanecen detenidas en las celdas militares y privadas de sus derechos desde el golpe de febrero.