El Ejército de Israel mata a un palestino en una nueva operación en los alrededores de Ramala, en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de un militar israelí. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino durante una nueva incursión en los alrededores de la ciudad cisjordana de Ramala, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del aumento de las operaciones militares y los ataques por parte de colonos en Cisjordania.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha señalado que el hombre, identificado como Ziad Muhamad Jaber, de 54 años, "ha caído mártir tras ser tiroteado por el Ejército de ocupación en Um al Sharayet, en Al Biré", sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado al respecto.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los militares lanzaron una operación en la zona a primera hora del día, abriendo fuego contra varias personas. Por ahora no hay más detalles sobre el incidente.

El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.