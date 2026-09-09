El Ejército libanés acusa a Israel de cometer 7.700 violaciones del acuerdo

Inspección de daños tras un ataque registrado en Kafr Reman, que dejó al menos once muertos - Abdul Kader Al Bay / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha acusado este miércoles a Israel de cometer 7.700 violaciones del acuerdo marco alcanzado a finales de junio en un contexto de incremento de los ataques israelíes en el país, que han causado un gran número de muertos y han provocado nuevos desplazamientos de la población.

"A diferencia del compromiso asumido por el Ejército, las fuerzas de ocupación israelíes no han respetado el acuerdo, cometiendo aproximadamente 7.700 violaciones desde la firma del acuerdo marco el 26 de junio de 2026 hasta la fecha", ha indicado en un comunicado.

El Ejército libanés ha asegurado que se ha producido una intensificación de los ataques israelíes en las últimas semanas contra zonas residenciales en el sur de Líbano, que han causado un "gran número" de muertos y heridos, entre ellos una "masacre" registrada este lunes en la ciudad de Kfar Reman, en Nabatiyé, que dejó al menos once fallecidos.

"La continuación y escalada de estos ataques por parte de la ocupación israelí, que coincide con sus brutales operaciones de demolición y bombardeo en el sur, no deja lugar a dudas sobre sus intenciones agresivas. Estas acciones contravienen el Derecho Internacional, amenazan los acuerdos y entendimientos existentes, obstaculizan los esfuerzos del Ejército para establecer la estabilidad y constituyen una flagrante violación de la soberanía y la seguridad de Líbano", ha sentenciado.

Asimismo, ha acusado a las fuerzas israelíes de "disparar contra personal del Ejército y patrullas cercanas". "Estos repetidos ataques y violaciones, especialmente los más recientes, han provocado una nueva ola de desplazamientos desde zonas consideradas seguras", ha apuntado.

De la misma forma, ha indicado que el objetivo de Israel es "socavar la credibilidad del Ejército libanés tanto dentro de Líbano como ante la comunidad internacional", instando así al cese de los ataques para que puedan completar su despliegue en el sur.

"El Ejército libanés ha demostrado su plena disposición para cumplir con sus compromisos desde la firma del acuerdo marco y ha comenzado a tomar las medidas necesarias para establecer el control operativo en las zonas piloto", ha señalado.

Entre las medidas tomadas se encuentra el establecimiento de seis puestos de control fijos y trece puntos de observación en las carreteras que conducen a las ciudades de Zautar al Gharbiya, Frun y Srifa, así como dentro de estas localidades.

Las tropas libanesas también han confiscado aproximadamente 1.818 piezas de armas y municiones, incluyendo: diez lanzacohetes, siete cohetes, seis drones, 51 lanzacohetes, diez bombas aéreas y 1.560 piezas de munición ligera, además de una gran cantidad de minas y artefactos explosivos improvisados.

En paralelo, las fuerzas han retirado escombros, reabierto carreteras y puesto en marcha planes para cubrir las necesidades básicas de la población, mientras que también realizan patrullas a pie y en vehículo las 24 horas del día.

"En la ciudad de Zautar al Gharbiya, aproximadamente el 70% de los residentes pudieron regresar e inspeccionar sus propiedades, pero solo el 16% pudo volver permanentemente, equivalente a 60 familias de un total de 450, ya que la ocupación israelí había destruido por completo el 85% de las viviendas y parcialmente el 15%", ha denunciado.