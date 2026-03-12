El Ejército de Sudán del Sur anuncia la toma de la estratégica ciudad de Akobo tras combates con el SPLM-IO en Jonglei

Archivo - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

El Ejército de Sudán del Sur ha anunciado la toma de la localidad de Akobo, situada en el estado de Jonglei, tras una ofensiva contra opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) lanzada días después de exigir la evacuación de civiles y tropas de pacificación de Naciones Unidas de la zona, en medio del repunte del conflicto en el país africano.

El portavoz del Ejército sursudanés, Lul Ruai Koang, ha afirmado que las tropas han entrado en la ciudad tras combates en las áreas de Duachan y Doathil, situadas en los alrededores, antes de recalcar que "las valientes fuerzas recapturaron Akobo sin resistencia por parte de los rebeldes".

Así, ha subrayado que los enfrentamientos tuvieron lugar en una zona sin presencia de civiles y ha ensalzado que ahora "ya no hay ninguna gran ciudad fronteriza --con Etiopía-- en Jonglei en manos del SPLM-IO", que controlaba la localidad desde el estallido de la guerra civil en diciembre de 2013.

"Los hemos reducido y están a la fuga", ha destacado Koang, que ha manifestado que los enfrentamientos se saldaron con la muerte de 50 rebeldes y trece militares, según ha recogido la emisora sursudanesa Radio Tamazuj, sin que el SPLM-IO se haya pronunciado por ahora sobre estos combates.

En este sentido, ha anunciado que la orden de evacuación para Akobo ha sido rescindida tras esta operación "exitosa" y ha pedido a "todas las agencias de la ONU y a las organizaciones nacionales e internacionales que retomen cuanto antes sus operaciones humanitarias normales".

"Akobo y sus alrededores son ya un lugar seguro", ha señalado el portavoz del Ejército de Sudán del Sur, que ha reclamado además que la población desplazada "debe empezar a volver cuanto antes a Akobo", tras las alertas internacionales sobre el ahondamiento de la crisis humanitaria a causa del recrudecimiento de los combates en Jonglei.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), que esta semana aseguró que no retiraría a sus 'cascos azules' de Akobo, ha indicado en un mensaje en redes sociales que la situación de seguridad en la ciudad "sigue siendo frágil" y ha confirmado "patrullas de pacificación en el área".

El jefe de la oficina del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU en Jonglei, Geetha Pious, ha reiterado que "la principal prioridad es la protección de los civiles". "Nuestros esfuerzos se centran en apoyar las medidas que puedan ayudar a restablecer la calma y la estabilidad", ha destacado.

Las Fuerzas Armadas sursudanesas, que ya emitieron en enero órdenes de evacuación similares en Jonglei, han lanzado durante los últimos meses varias ofensivas contra el SPLM-IO en Jonglei, unos combates que han provocado nuevos desplazamientos de población y han ahondado la crisis humanitaria en el país africano.

El conflicto volvió a estallar en febrero de 2025, cuando la milicia White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo --cerca de la frontera con Etiopía-- y conquistó temporalmente la localidad, lo que llevó a las autoridades a poner bajo arresto domiciliario al líder del SPLM-IO y entonces vicepresidente primero, Riek Machar, tras acusarle de conspirar contra la seguridad del Estado, por lo que su formación denunció una violación del acuerdo de paz de 2018.

La situación derivó en un aumento de los combates en otros puntos del país, en una crisis que llega además después de que el presidente sursudanés, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.