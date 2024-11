Elon Musk se burla de las condiciones de Zelenski para una posible negociación con Rusia

Elon Musk - Europa Press/Contacto/Jen Golbeck

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El milmillonario y nominado de Donald Trump para el Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense, Elon Musk, ha puesto en entredicho las afirmaciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre la postura del país ante las opciones de negociación con Rusia.

El magnate estadounidense ha respondido en su red social, X, a una noticia sobre las declaraciones de Zelenski del sábado en las que afirmaba que Estados Unidos no puede obligarnos a "sentarnos y escuchar" en unas negociaciones y recalcaba además que "somos un país independiente".

"Su sentido del humor es maravilloso", ha respondido Musk junto a un emoticono de risas y un enlace de una noticia de 2021 la BBC en la que se destacaba que Zelenski era humorista antes de dedicarse a la política.

Zelenski afirmó el sábado en una entrevista con Radio Ucraniana que "por nuestra parte, debemos hacer todo lo posible para poner fin a la guerra el año próximo. Por la vía diplomática. Es muy importante". Por contra, el persidente ruso, Vladimir Putin, "no quiere negociar". "Querría pactar unas condiciones de capitulación por nuestra parte, pero nadie le va a dar eso", ha subrayado.

El dirigente ucraniano reconocía igualmente los cambios que traerá la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y las presiones que posiblemente traslade a Kiev para lograr avances. Sin embargo, Zelenski subrayó que esperará a tener información más detallada sobre la perspectiva de Trump en un futuro encuentro con él que ya se está preparando.

"Creo que la guerra va a terminar. No en abstracto. No hay una fecha concreta, pero con las políticas del equipo que dirigirá la Casa Blanca la guerra terminará antes. Ese es su planteamiento, una promesa a su sociedad. No debemos permitir que nos presionen, que nos ocupen, demostrar debilidad", añadió.

"Ucrania no va a estar sola con la Federación Rusa. ¿Qué se puede negociar con el asesino? No hay nada que hacer en unas negociaciones en posición de debilidad", argumentó.