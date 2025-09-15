El emir de Qatar acusa a Israel de intentar romper las negociaciones por motivaciones políticas

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha acusado a Israel de intentar romper las negociaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza por motivaciones políticas y ha calificado la agresión contra su país de "flagrante, traicionera y cobarde".

"Si Israel quiere asesinar a los líderes políticos de Hamás, ¿por qué negociar? Y si busca la liberación de los rehenes, ¿por qué asesinar a los negociadores?", se ha preguntado durante una cumbre de emergencia de países árabes e islámicos celebrada en Doha.

En este sentido, ha asegurado que Israel --al ser "la otra parte negociadora"-- estaba al tanto de la reunión de los líderes políticos de Hamás en Doha, quienes se encontraban deliberando una propuesta de alto el fuego para Gaza presentada por los mediadores.

"¿Por qué tendríamos que acoger en nuestro país a delegaciones de Israel si envían drones y aviones para llevar a cabo un ataque aéreo en nuestra contra?", ha indicado, agregando que la liberación de los rehenes no está entre las prioridades de Israel, ya que todo forma parte de una "táctica política para confundir a la opinión pública".

Así, ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desea convertir la región árabe en una "esfera de influencia israelí". "Es una ilusión peligrosa", ha dicho, agregando que Qatar ha hecho cuantiosos esfuerzos para "poner fin a esta guerra devastadora que se ha convertido en un genocidio".

"Lo que realmente quiere es convertir Gaza en un lugar inhabitable, allanando el camino para el desplazamiento de su población. Cree en el llamado 'Gran Israel' y aprovecha la guerra para expandir los asentamientos, cambiar el 'statu quo' en la Explanada de las Mezquitas, oprimir a la población de Cisjordania y anexarse partes de ella", ha sentenciado.

El emir de Qatar ha indicado además que Israel quiere hacer parecer que es una "democracia rodeada de enemigos". "Pero en realidad construye un régimen de ocupación y 'apartheid' y libra una guerra genocida, cometiendo crímenes que no conocen límites", ha argüido, instando a tomar "medidas concretas" para enfrentar la "arrogancia y sed de sangre" de Israel en la región.

"Estamos decididos a hacer todo lo que sea necesario y sea permitido en virtud del Derecho Internacional para preservar nuestra soberanía y enfrentar esta agresión israelí", ha resaltado, agregando que "es imposible lidiar con tanta malicia".

Los ministros de Exteriores de los países árabes e islámicos han sido convocados este lunes para una cumbre de urgencia después de la muerte el pasado martes de seis personas en la sede de la delegación de Hamás en Doha. Al menos uno de los fallecidos era un militar qatarí.