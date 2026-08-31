Emiratos pide soluciones "realistas" al conflicto en el Golfo: "La situación de ni guerra ni paz no es sostenible"

Archivo - El asesor presidencial emiratí Anwar Gargash. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emiratos Árabes Unidos ha pedido este lunes soluciones "realistas" a la crisis en el golfo Pérsico, tras incidir en que la situación de "ni guerra ni paz no es sostenible", y avisar que el memorando de entendimiento pactado entre Washington y Teherán "no logró trazar un mapa de ruta práctico y aceptable" para la salida del conflicto.

Después del último intercambio de ataques militares entre el Ejército estadounidense y la Guardia Revolucionaria de Irán en el contexto de la crisis en Ormuz, el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash ha advertido de que se necesita una desescalada y poner fin a la inestabilidad en la región.

"La situación de ni guerra ni paz no puede ser una solución sostenible, al igual que la política de atacar a los países del golfo Árabe --en referencia al golfo Pérsico-- y a Jordania ha demostrado su fracaso", ha indicado el que fuera ministro de Exteriores emiratí entre 2008 y 2021.

"Lo que se necesita hoy son soluciones políticas realistas y sostenibles que aborden las dimensiones políticas y económicas de la crisis, comenzando por superar la escalada y el retorno de la navegación en el estrecho de Ormuz a su normalidad", ha abogado.

El asesor emiratí ha señalado así que se necesita un enfoque "más realista" que supere el memorando de entendimiento pactado entre Estados Unidos e Irán el pasado junio y que "no logró trazar un mapa de ruta práctico y aceptable" a la salida de la crisis.

La Guardia Revolucionaria ha reivindicado en las últimas horas ataques contra Jordania y EAU en respuesta a los últimos bombardeos de Estados Unidos contra la isla de Larak. Abú Dabi ha confirmado que sus fuerzas "respondieron a un dron detectado sobre las aguas territoriales del país cuando se acercaba desde Irán", al tiempo que han negado el impacto de misiles en la base de Al Minhad.