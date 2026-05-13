Una empresa japonesa quita el color al empaquetado de productos por la falta de tinta por la situación en Ormuz

Archivo - Una mujer en un supermercado en la capital de Japón, Tokio (archivo) - Europa Press/Contacto/Hu Xiaoge - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Una empresa japonesa de alimentación ha anunciado que los paquetes de sus productos pasarán a estar en blanco y negro a causa de la escasez de un material usado para la tinta de colores debido a las restricciones al comercio a través del estrecho de Ormuz a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La compañía Calbee Inc., especializada en patatas fritas y cereales, ha señalado en un comunicado que "revisará temporalmente las especificaciones de empaquetado para ciertos productos en respuesta a la inestabilidad en los suministros que afectan a ciertas materias primas y a las tensiones en Oriente Próximo".

"Esta medida tiene como objetivo ayudar a mantener un suministro estable de productos", ha indicado, antes de resaltar que un total de catorce productos se verán afectados por este cambio en el empaquetado, "que estará limitado a dos colores", concretamente el blanco y el negro, a partir del 25 de mayo.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el cambio afecta solo a un número limitado de productos y no afectará a la calidad del producto". "Calbee seguirá respondiendo de forma flexible y rápida a los cambios en el clima de operaciones, incluidos riesgos geopolíticos, y sigue comprometido con mantener un suministro estable de productos seguros y de alta calidad", ha zanjado.

Los productos de la empresa, fundada en 1949, se venden en todo Japón, además de en establecimientos de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Indonesia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia. La sede de la compañía, que cuenta con cerca de 5.000 trabajadores, se encuentra en la capital japonesa, Tokio.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.