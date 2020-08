El equipo de Navalni asegura que el opositor estuvo bajo estrecha vigilancia antes de entrar en coma

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del opositor ruso Alexei Navalni ha dado validez a un reciente artículo en el que se informa que el crítico habría sido objeto de una estrecha vigilancia antes de caer en coma esta semana por un envenenamiento, según sus partidarios, un fallo metabólico según los médicos rusos que le atendieron.

"El alcance de la vigilancia no me sorprende en absoluto, ya lo sabíamos", ha declarado la portavoz de Navalni, Kira Yarmysh. "Pero es asombroso que no hayan dudado en contárselo a todo el mundo", ha añadido en respuesta a la información publicada por el tabloide moscovita 'Moskovsky Komsomolets' que detalla los movimientos de Navalni en los días previos a que se enfermara gravemente y entrara en coma el jueves.

Citando a funcionarios de seguridad no identificados que admitieron haber estado siguiendo a Navalni, el informe enumera dónde se quedaron el opositor y su equipo, con quién habló e incluso qué comieron durante un viaje por Siberia.

Navalni, que todavía está luchando por su vida, se enfermó en un vuelo a Moscú el jueves y voló a Alemania el sábado para recibir tratamiento de emergencia en el hospital Charité de Berlín.

El artículo afirma que, dado el nivel de vigilancia bajo el que estaba Navalni, solo pudo haber sido envenenado en el aeropuerto o en el avión.

El personal de Navalni ha anunciado que haría una declaración este domingo a las 18.00 en su canal de Internet. "Contaremos todo lo que se sepa actualmente sobre el envenenamiento de Alexei", ha declarado Yarmish en Twitter. "Ahora contaremos cómo fue realmente todo", ha añadido.