La Eurocámara pide sanciones contra Rusia por el reclutamiento engañoso de extranjeros para la guerra en Ucrania

Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - ALAIN ROLLAND

BRUSELAS, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una moción para instar a la Comisión Europea y a los Estados miembro a que impongan sanciones contra personas y entidades responsables de engañar a personas de otros países, principalmente africanos, para llevarlos a combatir en la invasión rusa de Ucrania.

En una resolución aprobada en la sesión plenaria que se celebra esta semana en Estrasburgo (Francia) por 479 votos a favor, 17 en contra y 43 abstenciones, los eurodiputados han condenado la "trata de personas" llevada a cabo por el Kremlin para "librar su guerra de agresión brutal, no provocada, injustificada e ilegal contra Ucrania".

La resolución se refiere al uso de "métodos de reclutamiento engañosos", incluso a través de contenidos en redes sociales con ofertas de trabajo o educación, particularmente en varios países africanos, Cuba y el sur y centro de Asia.

Los eurodiputados han subrayado que estas prácticas pueden constituir "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad" y por tanto piden a las plataformas de redes sociales que asuman "su responsabilidad" y cooperen con las autoridades para identificar y eliminar el contenido utilizado por las redes de reclutamiento vinculadas a Rusia.

También señalan que se cree que cientos de mujeres víctimas fueron engañadas para trabajar en fábricas de ensamblaje de drones y mencionan la desaparición de algunos ciudadanos, como Francis Ndung'u Ndarua. Los eurodiputados han pedido su repatriación y han instado a Rusia a informar a sus familiares sobre su paradero y estado de salud.

DETENCIONES EN NÍGER Y GEORGIA

La Eurocámara también ha aprobado dos resoluciones condenando la detención "arbitraria" del expresidente Mohamed Bazoum por la junta en Níger, así como la "persecución sistemática" que el partido Sueño Georgiano lleva a cabo en Georgia contra sus oponentes políticos y periodistas.

La primera moción, que ha salido adelante con 524 votos a favor, 2 en contra y 29 abstenciones, carga contra "la represión de los actores políticos, los periodistas y la sociedad civil en Níger" desde que la junta militar tomó el poder, y ha pedido la liberación inmediata del presidente democráticamente elegido Mohamed Bazoum y de todos los detenidos desde el golpe de Estado de 2023.

Los eurodiputados han subrayado que la situación humanitaria y de seguridad en el país se ha "deteriorado significativamente" desde entonces, citando un aumento del tráfico de personas y armas, así como de los flujos migratorios irregulares a través del Sahel.

"La continuidad y el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto en Níger deben estar garantizados", afirma el texto aprobado en el Parlamento Europeo, en el que también se expresa su "profunda preocupación" por la intención anunciada del país de retirarse del Tribunal Penal Internacional (TPI).

También señala "un preocupante retroceso de la democracia" y los Derechos Humanos en el Sahel y pide "el restablecimiento del orden democrático, incluida la rehabilitación de los partidos políticos y la organización de elecciones libres y justas".

En cuanto a Georgia, la resolución, aprobada con 438 votos a favor, 37 en contra y 81 abstenciones, el Parlamento Europeo ha condenado "la persecución sistemática" llevada a cabo en Georgia por el partido gobernante, y ha pedido la liberación de la política Elene Khoshtaria, miembro de la Coalición por el Cambio.

También ha denunciado "el trato degradante e inhumano que supuestamente" ha sufrido durante su detención, que inició el pasado mes de septiembre, y han exigido "una investigación independiente y transparente" sobre otros abusos a la seguridad nacional.

Los eurodiputados han expresado su "profunda preocupación" por "la detención continuada" y el deterioro del estado de salud del expresidente Mijail Saakashvili, quien durante más de cuatro años "ha sido mantenido efectivamente como un rehén político".

Por tanto, han pedido a los Veintisiete que impongan sanciones selectivas y una prohibición de visados en toda la UE a los representantes del régimen y a quienes lo facilitan.

"La existencia de presos políticos es incompatible con las obligaciones de Georgia en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Georgia", afirman los europarlamentarios, quienes han expresado su "apoyo inquebrantable" al pueblo georgiano y "su compromiso con un futuro democrático y europeo".