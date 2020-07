El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli esgrime una incapacidad médica para evitar declarar en el caso 'Odebrecht'

El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli

El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli - GETTY

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) ha comunicado a la Fiscalía Especial Anticorrupción que su incapacidad médica, en la que se amparó para no prestar declaración sobre el caso de corrupción 'New Business', ha sido ampliada, lo que también le evitaría declarar en el caso 'Odebrecht'.

Martinelli, acusado de comprar la Editora Panamá América SA (EPASA) con fondos públicos en el caso 'New Business', debía haber comparecido ante esa Fiscalía el pasado jueves pero no lo hizo parapetándose en un "certificado de incapacidad" en el que su cardiólogo le declara incapacitado entre el 1 y el 3 de julio.

El antiguo mandatario estaba citado ese mismo día para declarar por el caso 'Odebrecht', pero su abogado adelantó que ni siquiera acudiría a la comparecencia. "¿Cómo va a venir si está incapacitado?", planteó.

Ahora, Martinelli ha comunicado a la misma Fiscalía pero en relación con el caso 'Odebrecht', por el que también está investigado, que su incapacidad médica ha sido extendida hasta el 10 de julio, según informa el diario panameño 'La Prensa'.

El Ministerio Público investiga tanto a Martinelli como a su sucesor Juan Carlos Varela (2014-2019) por supuestos sobornos recibidos de Odebrecht, constructora brasileña que protagoniza una trama de pago de sobornos a cambio de obra pública que extiende sus tentáculos por todo el continente.

Además, los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, han sido detenidos esta semana en Guatemala acusados de blanqueo de capitales por el caso de la constructora brasileña. La Justicia guatemalteca ordenó el martes su ingreso en prisión preventiva a la espera de su extradición.