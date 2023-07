El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, nombrado gestor de paz en Colombia

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que ha decidido nombrar como gestor de paz al que fuera jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.

Petro ha señalado que ha tomado esta decisión "para terminar el proceso y lograr la completa paz" con los paramilitares, en el aniversario del 'Pacto de Ralito', acuerdo firmado en 2001 entre jefes de grupos armados y dirigentes políticos.

"El proceso de paz entre el Gobierno de (Álvaro) Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad (de) las haciendas entregadas, en parte se han perdido en manos del estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", ha manifestado Petro a través de su perfil en Twitter.

Este anuncio tiene lugar días después de que el exjefe paramilitar accediera a trabajar junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) para buscar a víctimas de desaparición forzada en la frontera con Venezuela, puesto que aportará nuevos datos que permitan ubicar puntos de interés forense al haber revelado ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia que hay más de 200 cadáveres que fueron arrojados a fosas comunes en territorio venezolano como consecuencia de la connivencia entre las AUC y el Ejército.

Tras el nombramiento por parte del mandatario, víctimas del conflicto armado y líderes de las regiones han considerado que esto se trata de "un insulto", ya que no puede ser considerado como gestor de paz cuando ha sido acusado de masacres donde fueron asesinadas más de 750 personas.

Las víctimas han remarcado que Mancuso es "una persona que ha causado muchísimo dolor a las víctimas", de forma que se muestran "inquietos" e "inciertos" ante esta decisión del Gobierno colombiano, informa Caracol TV.

Desde el ámbito político, el senador por Polo Democrático Iván Cepeda ha acogido la noticia: "Si está decisión del presidente significa que Mancuso va a contribuir decididamente a la paz, a la paz total, a reparar a todas las víctimas del accionar de los grupos paramilitares y también a entregar toda la verdad sobre ese accionar, pues es una decisión positiva, a la cual le damos bienvenida y que esperamos, repito, se plasme en hechos".

Asimismo, se ha pronunciado el antiguo líder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño alias 'Timochenko', actual presidente del partido Comunes, que ha considerado que esta designación debe contribuir al esclarecimiento de la verdad.

"La designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz debe contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes del Estado y la responsabilidad de civiles cómplices del paramilitarismo. Si su gestión es verdaderamente de paz, reivindicará los derechos de las víctimas", ha indicado a través de su perfil en Twitter.

El exlíder paramilitar se encuentra desde hace dos años en un centro de retención de inmigrantes de Atlanta, Estados Unidos, a la espera de su extradición a Colombia, en donde hace unos meses se le concedió cuatro años de libertad condicional, si bien tiene cuitas pendientes con la Justicia por su pasado al frente de las AUC. Por ello, declaró ante la JEP en su último intento por acogerse como tercer colaborador a la justicia especial.

Conocido como 'Triple Cero' durante su pasado armado, ha reconocido haber estado implicado en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares. A su vez, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.