Extraditado a Guinea un coronel condenado a cadena perpetua por una matanza en 2009 tras ser detenido en Liberia

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Guinea han asegurado este jueves que el coronel Claude Pivi, detenido en Liberia tras fugarse en noviembre de 2023 de prisión, donde estaba tras ser condenado a cadena perpetua por su papel en la masacre perpetrada en septiembre de 2009, ha sido extraditado al país y trasladado a una prisión en la capital, Conakry.

El ministro de Justicia guineano, Yaya Kairaba Kaba, ha indicado que "los esfuerzos conjuntos de las Fuerzas de Defensa y Seguridad permitieron arrestar al fugitivo" y ha agregado que "ha sido trasladado a la prisión central para purgar su pena, según la ley", según ha recogido el portal Media Guinée.

Sin embargo, el abogado de Pivi, Abdourahamane Dabo, ha sostenido que su cliente no está en la citada prisión. "No digo si vino o no vino, pero no está en la prisión central de Conaky. Hay muchos lugares de detención en Guinea. No sé si está en otro centro de detención", ha zanjado.

Pivi logró fugarse en noviembre de 2023 tras un asalto contra la principal cárcel en la capital de Guinea, Conakry, llevado a cabo por un comando encabezado por uno de sus hijos, quien continúa fugado. Junto a él escaparon el expresidente Moussa Dadis Camaray Moussa Thiegboro, si bien ambos se entregaron horas después.

El coronel fue sentenciado el 31 de julio a cadena perpetua por su papel en la citada matanza en 2009, que se saldó con más de 150 muertos y más de un centenar de mujeres y niñas violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual durante la represión de una manifestación en la que los participantes reclamaban a Camaray --quien lideró el país durante casi un año tras un golpe de Estado en 2008 a raíz de la muerte de Lansana Conté-- no presentarse a las elecciones del año siguiente.

Guinea está gobernada por una junta militar, el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD), a raíz del golpe de Estado de septiembre de 2021 contra el entonces presidente, Alpha Condé, tras meses de crisis política en el país por la decisión de Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020.