Un favorito de Trump para dirigir la Inteligencia Nacional declina la petición para centrarse en el Senado

Publicado 21/02/2020 14:01:07 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El congresista republicano Doug Collins, favorito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desempeñar el cargo de director de Inteligencia Nacional, ha declinado el cargo para centrarse en la carrera electoral para el Senado de Georgia.

"Me siento honrado y me parece maravilloso", ha explicado Collins en una entrevista con Fox News Business antes de rechazar la sugerencia de Trump, quien había destacado a Collins por encima del resto de nombres durante los últimos días.

De momento, el embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, desempeña de manera provisional este cargo, instaurado en el marco de la política de seguridad nacional declarada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

De haber aceptado el puesto, Collins habría simplificado la carrera electoral republicana en Georgia, un estado crucial para el partido. En lugar de ello, el congresista ha mantenido su desafío a la senadora actual, Kelly Loeffler. Desde el partido se teme que una carrera entre rivales de la misma formación podría acabar concediendo la victoria a los demócratas.

El puesto no está exento de los sobresaltos que han caracterizado la tensa relación entre el presidente estadounidense y las agencias de Inteligencia. De hecho, el diario 'The New York Times' informó esta semana de tensiones entre Grenell y Trump después de que empleados de la comunidad de Inteligencia informaran de que Rusia se estaba preparando para interferir en las elecciones norteamericanas de noviembre a favor del presidente norteamericano.

Trump ha negado constantemente cualquier tipo de relación en este sentido con las autoridades rusas y suele reprender a las comunidades de Inteligencia por seguir divulgando informaciones de esta naturaleza.