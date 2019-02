Las FDS esperan la evacuación de los civiles para culminar su ofensiva sobre Baguz, en poder del Estado Islámico

Publicado 09/02/2019 14:45:42 CET

QAMISHLI (SIRIA), 9 Feb. (Reuters/EP) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) están esperando a que concluya la evacuación de los civiles para culminar su ofensiva de Baguz, una localidad del este de Siria aún controlada por el Estado Islámico. Baguz está rodeada por las fuerzas de las FDS, una milicia kurdo-árabe apoyada por Estados Unidos.

"Por supuesto hay un corredor seguro y los civiles salen a diario para que vayan evacuando Baguz hasta que sea seguro y no haya civiles", ha explicado el portavoz de las FDS Mustafá Bali. La mayoría de estos civiles son familiares de los combatientes yihadistas.

"Atacaremos para poner fin a la presencia del Estado Islámico o se entregarán antes. No hay más opciones para ellos. Confirmamos que no hay negociaciones ni intención de que las haya", ha añadido, aunque no ha especificado fechas concretas para la ofensiva.

Baguz, al este del río Éufrates y muy cerca de la frontera con Irak, es uno de los últimos enclaves del Estado Islámico en esta zona, objeto de una ofensiva de las FDS que debería culminar en cuestión de semanas, según Washington.

Las FDS, cuyo principal integrante son las kurdas Unidades de Protección Popular (YPG), aseguraron el 17 de enero que incrementaría sus operaciones contra Estado Islámico, un día después de la muerte de 16 personas en un atentado de los yihadistas en Manbij (norte).

El grupo yihadista había quedado recluido en algunos puntos de la provincia de Deir Ezzor, en la orilla oriental del río Éufrates y cerca de la frontera con Irak --donde fue derrotado militarmente a finales de 2017--, y zonas del desierto sirio.

Estado Islámico ha seguido perpetrando atentados de forma frecuente en Irak y ha lanzado varias ofensivas en los últimos meses en Siria para intentar expandir sus territorios y reducir la presión a la que se está viendo sometido, si bien no ha tenido éxito.