Filipinas descarta de momento planes para volver al TPI

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha descartado de momento que existan planes sobre la mesa para volver al Tribunal Penal Internacional (TPI), del que el país se retiró de forma unilateral en 2019 tras la apertura de una investigación contra la guerra contra las drogas del entonces presidente, Rodrigo Duterte, que ahora está siendo juzgado por la corte.

Claire Castro, jefa de prensa del palacio de Malacañán --la residencia oficial del presidente--, ha indicado en un comunicado que no existe por ahora debate alguno sobre este asunto y que el presidente del país, que simplemente ha "sonreído" al abordar la cuestión, ha incidido en que de momento se está contemplando esta medida.

A pesar de que el Gobierno sí accedió a colaborar con el TPI después de que Ferdinand Jr. jurara el cargo y de que Duterte ha sido entregado por las fuerzas de seguridad a la corte, el presidente ha mantenido esta postura, al menos de momento.

"No hemos discutido ningún plan para volver a sumarnos al TPI. En nuestra última conversación al respecto, el presidente se limitó simplemente a sonreír y a decirme que no hay conversaciones sobre este asunto", ha aclarado, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippines Star'.

Castro ha asegurado, además, que no existen "compromisos" al respecto, ni siquiera sobre la posible congelación de los bienes de Duterte en el país siguiendo directrices del TPI. Esa cuestión, tal y como ha indicado la Presidencia anteriormente, será resuelta por el Consejo contra el Blanqueo de Capitales.

No obstante, desde el Ministerio de Justicia, el ministro Boying Remulla ha admitido que la Administración "podría cambiar de postura" sobre esta cuestión.