Filipinas rechaza reconocer Taiwán como Estado soberano a pesar de las tensiones con China

El ministro de Exteriores de Taiwán viaja a Filipinas como parte de una delegación de empresarios en una visita informal

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Filipinas ha rechazado este jueves reconocer Taiwán como un Estado soberano a pesar de las continuas tensiones con China y después de que el ministro de Exteriores taiwanés, Lin Chia Lung, haya viajado a Filipinas junto a una delegación de empresarios en una visita informal.

"El pueblo filipino tiene una relación de larga duración con el pueblo taiwanés, que ha permitido beneficios a ambas partes, pero no reconoce Taiwán como Estado soberano. Eso se lo dejamos al pueblo chino, para que resuelvan sus asuntos a ambos lados del Estrecho", ha indicado la ministra de Exteriores filipina, Theresa Lazaro, según un comunicado.

Durante una intervención ante la Comisión de Exteriores del Senado, Lazaro ha hecho referencia al comunicado sinofilipino que rige las relaciones entre las partes y que fue aprobado en 1975. Así, ha abordado el principio de 'una sola China', por el que Pekín considera que Taiwán es una provincia más bajo su soberanía.

A principios de agosto, el Gobierno chino aseguró al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., que en caso de guerra entre Estados Unidos y China por una posible invasión de Taiwán, Manila "tendrá que posicionarse".

La visita de Lin, por su parte, constituye la segunda de un ministro de Exteriores taiwanés a Manila desde los años 70. Generalmente, el Gobierno chino critica las visitas de este tipo por parte de políticos taiwaneses y acusa a las naciones que acogen estos eventos de "socavar los intereses chinos".

Las relaciones entre China y Filipinas han sufrido un aumento de las tensiones durante los últimos meses. Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de abastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva, mientras que China insiste en que los buques filipinos transitan estas aguas de forma ilegal.