Fiscales surcoreanos piden cinco años de prisión para el exministro de Defensa de Yoon en relación con la ley marcial

Archivo - El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo especial de fiscales ha solicitado este martes cinco años de prisión para el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, acusado de haber engañado al servicio de seguridad del entonces presidente, Yoon Suk Yeol, para que le proporcionara un teléfono seguro para su uso después de que el mandatario declarara la polémica ley marcial en diciembre de 2024.

Kim ha sido acusado de obstrucción a la justicia por obtener el teléfono y entregárselo a Noh Sang Won, un excomandante del Mando de Inteligencia de la Defensa, para comunicarse sobre la imposición de dicha ley.

Además, los fiscales le acusan de "instigar a la destrucción de pruebas" y "ordenar que un asesor destruyera documentos, un portátil y un teléfono móvil" utilizados durante aquel día. "Esto no fue simplemente un delito personal, sino un delito contra la seguridad nacional", ha declarado el fiscal Cho Eun Suk durante una vista judicial en el Tribunal de Distrito de Seúl.

Kim ha defendido que aunque redactó el decreto en un portátil, no tenía intención de destruir pruebas dado que simplemente se deshizo del material tras dimitir, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Yoon --que fue condenado en febrero a cadena perpetua-- anunció la ley marcial en un inesperado discurso a la nación en el que acusó a la oposición de simpatizar con Corea del Norte después de que los opositores sacasen adelante una medida presupuestaria y presentaran mociones de destitución contra varios altos cargos.

La situación derivó en fuertes protestas en la capital surcoreana, Seúl, donde grupos de activistas, opositores y sindicatos arremetieron contra un presidente que venía registrado una baja tasa de popularidad.