La Fiscalía de Colombia ordena el arresto de los líderes de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador Uribe

Archivo - Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', líder de Segunda Marquetalia. - Europa Press/Contacto/E]Jhonpaz - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha emitido nuevas órdenes de detención contra los principales líderes de la disidencia de la Segunda Marquetalia por su responsabilidad en el asesinato del senador Miguel Uribe, en julio de 2025.

La decisión se basa en las declaraciones que ofreció uno de los responsables del asesinato, Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', condenado a 22 años de prisión por organizar el crimen, acusando al liderazgo de la disidencia de las FARC de estar detrás de lo ocurrido, según reveló la revista 'Semana'.

La lista que ha ofrecido la Fiscalía está encabezada por la plana mayor de la disidencia, incluido su líder principal, Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez'; que se encontraría en la capital venezolana, Caracas, después de meses en los que se barajó incluso la posibilidad de que hubiera muerto.

Se ofrece por él una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (1,6 millones de euros). Asimismo, se han emitido órdenes de captura contra Gener García, alias 'Jhon 40'; o José Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever', quien se reunió con 'El Viejo', para trazar el plan que acabó con la vida de Uribe.

La orden de arresto contra 'Zarco Aldinever' desmiente su muerte, de la que se hicieron eco las autoridades colombianas en agosto de 2025, después de que supuestamente hubiera caído en combate contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha señalado que cuentan con testimonios, registros de comunicaciones y análisis de geolocalización de teléfonos móviles que "ubican a los implicados en lugares y momentos clave", además de conversaciones que evidencian cómo se planeó el magnicidio contra el entonces precandidato.

En ese sentido, el grupo armado ordenó el homicidio con la intención "de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos", ha destacado Camargo en una rueda de prensa, según recoge Caracol Radio.

El asesinato de Uribe Turbay, que murió en agosto de 2025 tras permanecer dos meses hospitalizado después de recibir un disparo a manos de un adolescente de 15 años, conmocionó al país y revivió en su imaginario colectivo recuerdos de épocas funestas, especialmente en las décadas de los 80 y 90, en las que la violencia y los asesinatos contra dirigentes políticos eran frecuentes.

La condena a Pérez Marroquín se suma a las de Carlos Mora González y Katherine Martínez, que fueron condenados a 21 años de cárcel por su implicación en este asesinato, por el que fueron detenidas en un primer momento hasta nueve personas.