La Fiscalía de París investiga los insultos racistas a Mbappé por parte de una senadora de Paraguay

El futbolista francés Kylian Mbappé durante el partido entre las selecciones de Francia y Paraguay en la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo de 2026 (archivo) - Tom Weller/dpa

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por insultos públicos e incitación al odio o la violencia a raíz de las declaraciones racistas vertidas en redes sociales por una senadora de Paraguay contra el jugador de fútbol francés Kylian Mbappé tras el partido de octavos de final del Mundial entre ambas selecciones.

Fuentes de la Fiscalía de París han indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que la investigación ha sido abierta a raíz de una demanda presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el citado partido, que se saldó con victoria francesa con un gol de Mbappé tras transformar un penalti.

Así, estas fuentes han resaltado que la pesquisa fue abierta "de inmediato" por "insultos públicos, agravados por el hecho de que se profirieron por razón de origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta" y por "incitación pública al odio o a la violencia, agravada por el hecho de que se profiera por razón del origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta".

En este sentido, han explicado que estos delitos conllevarían una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 45.000 euros, antes de especificar que "la oficina central para la lucha contra el odio online ha establecido un sistema de vigilancia para detectar comentarios racistas que puedan publicarse en línea durante la Copa del Mundo, con el fin de poder iniciar investigaciones lo antes posible si fuera necesario".

La apertura de la investigación ha sido confirmada horas después de que el Gobierno de Paraguay condenara públicamente las palabras de Amarilla, que provocaron la respuesta del jugador y el respaldo al mismo por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Amarilla afirmó en un mensaje en redes sociales tras la derrota de Paraguay en el citado partido contra Francia que el jugador "es un bruto que ni siquiera aprendió a escribir" y que "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos". "Lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", dijo.

En respuesta, Mbappé manifestó que la senadora es "una mujer despreciable" e "indigna de su cargo". "No representas a Paraguay. Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país", manifestó.

Por su parte, la senadora ha publicado en las últimas horas una carta en redes sociales en la que justifica su mensaje afirmando que tenía "la sangre hirviendo". "Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que "entiende" que Mbappé se haya "molestado" por las palabras, que son "humillantes".

"Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conoces, no tienes idea de quién soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo", ha espetado, exigiendo al jugador que se disculpe por sus declaraciones posteriores y amenazando incluso con "iniciar acciones legales por violencia de género".