Francia exige a Israel que detenga de una vez a los colonos que acosan a familias palestinas en Qusra (Cisjordania)

Colonos israelíes atacan a una comunidad beduina en Cisjordania - Salman Mohsen Alkhatib/JNA via Z / DPA

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha exigido a Israel que arreste inmediatamente a los colonos que llevan días acosando a dos familias palestinas de la localidad de Qusra, sometidas a cortes de electricidad y agua por decenas de israelíes, que además han instalado en los alrededores tiendas de campaña prohibidas incluso por la ley israelí.

En un comunicado publicado en su página web, el Ministerio de Exteriores francés "condena en los términos más enérgicos la ocupación por colonos israelíes de varias viviendas palestinas" en Qusra, "así como la violencia perpetrada contra civiles palestinos".

Francia "exhorta" así a las autoridades israelíes "a detener y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos".

El Ejército israelí, cómplice habitual de los asaltos de colonos, ha llamado este viernes a la calma y asegurado que su único interés ahora mismo es el de proteger a las familias.

Además, "los soldados no entrarán en la casa de la familia palestina" ubicada cerca del lugar donde se había instalado la tienda de campaña empleada por los colonos, que ya ha sido "desmantelada".