Francia registra en una semana unas 1.000 muertes posiblemente atribuidas a la ola de calor

Imagen de archivo de la ola de calor en Francia, a 21 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Francia estima que en torno a 1.000 personas han muerto esta semana debido posiblemente a la ola de calor que azota al país y a gran parte de Europa.

Un nuevo balance del Ministerio refleja "un exceso de 1.000 fallecidos" respecto a la media desde el 24 de junio en comparación con los meses anteriores.

Este incremento es particularmente notable en las regiones que se encuentran en alerta roja desde hace días, especialmente en Île-de-France, Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle del Loira, Normandía y Países del Loira.

Las estimaciones recogen además que la población mayor de 65 años acapara el 85 por ciento de los fallecimientos.

La Ministerio quiere puntualizar no obstante que estos datos se basan en certificados de defunción electrónicos y siguen siendo incompletos, especialmente en lo que respecta a las muertes ocurridas en el domicilio.

La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, ha declarado este domingo a BFM TV que "aunque la ola de calor sea comparable desde el punto de vista meteorológico a la de 2003, probablemente no estaremos en la misma situación desde el punto de vista sanitario", en referencia a la crisis veraniega de hace 23 años, que se cobró las vidas de 15.000 personas en todo el país.