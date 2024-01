Gallant dice que Israel mantendrá el control "militar" de Gaza y traza un paralelismo con Cisjordania

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant (archivo) - Elad Malka/GPO/dpa - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha recalcado este martes que el Ejército mantendrá el control "militar" de la Franja de Gaza tras el fin del conflicto y ha apuntado a la posibilidad de una situación similar a la existente en la actualidad en Cisjordania.

"Tras la guerra, cuando termine, creo que está totalmente claro que (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás no controlará Gaza", ha dicho. "Israel lo controlará de forma militar, pero no desde un punto de vista civil", ha argumentado,

"Cuando hablamos de libertad de operación a nivel militar, se mira a lo que ha pasado esta noche en Yenín", ha sostenido, en referencia a una operación ejecutada en el interior de un hospital en esta ciudad cisjordana en la que han muerto tres miembros del brazo armado de Hamás.

Así, ha destacado que "esto es libertad de operación militar al más alto nivel, a pesar de que no se controla el área desde un punto de vista civil". "Esto es algo que puede conseguirse (en Gaza), y llevará tiempo", ha argumentado, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Diversos políticos israelíes han defendido desde el inicio de la ofensiva la posibilidad de reocupar Gaza e incluso volver a levantar asentamientos en el enclave, parte de los Territorios Palestinos Ocupados, una opción rechazada por la comunidad internacional, incluido Estados Unidos.

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han denunciado más de 26.700 muertos, a los que se suman más de 365 en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones de las fuerzas de seguridad y por ataques ejecutados por colonos.