Gantz asegura que Hamás ha perdido ya el control de "gran parte de la Franja de Gaza"

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El opositor israelí pero miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, ha asegurado este miércoles que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha perdido el control de "gran parte de la Franja de Gaza" a medida que los logros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "siguen creciendo".

"En gran parte de la Franja, Hamás efectivamente ya no tiene el control", ha recalcado un Gantz que aboga por seguir adelante con "el proceso de desmantelar la infraestructura terrorista" y evitar que la milicia palestina pueda "retomar su control" sobre el enclave, recoge 'The Times of Israel'.

"Tenemos determinación y paciencia. Nuestros enemigos deben saber que nuestra determinación es infinita", ha añadido Gantz, quien, sin embargo, resalta la necesidad de liberar a los rehenes bajo custodia de Hamás como la principal "prioridad" por encima de cualquier otro objetivo militar.

En este punto, el miembro del gabinete de guerra ha lanzado un mensaje a los rehenes y ha aprovechado para garantizarles que las autoridades israelíes están haciendo "todo lo posible" para liberarlos y garantizar su regreso con sus seres queridos. "Lo más importante es retornar a los rehenes", ha dicho.

Hamás lanzó el 7 de octubre una serie de ataques sobre Israel, dejando casi 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes. El Ejército de Israel respondió con una cruenta campaña militar centrada en las estructuras de la milicia en el norte de la Franja de Gaza, pero que se ya se ha extendido al centro y sur y deja más de 23.300 muertos.