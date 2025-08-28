El Gobierno argentino recalca que Milei está bien y "trabajando normalmente" tras el ataque

El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en una caravana electoral en Lomas de Zamora - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, está "en excelente estado de salud" y trabajando normalmente" tras ser evacuado el miércoles de urgencia cuando la caravana electoral en la que se desplazaba por la localidad de Lomos de Zamora, al sur de Buenos Aires, fue objetivo del lanzamiento de varias piedras.

Así lo ha afirmado este jueves el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, al hacer balance de un incidente que se saldó con dos personas detenidas por "atentar" contra el mandatario y el resto de personas que le acompañaban, entre ellas su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karine Milei.

"Quería confirmarles que no se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer", ha ironizado en una comparecencia sin preguntas en la que ha lamentado que "algunos paladines de la democracia" hayan reaccionado con "silencio" al ataque, resultado de una aparente "vocación selectiva para repudiar atentados".

Adorni, que ya inmediatamente después del suceso culpó al kirchrnerismo, ha asegurado que la Argentina "de las piedras y los botellazos" es la que defiende "la vieja política". "Por suerte, hoy hay otra Argentina. Su marcha hacia la libertad, pese a que muchos no quieran que así ocurra, es irrefrenable", ha apostillado.

El Gobierno central ha culpado a las autoridades locales de lo ocurrido, mientras que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, ha alegado en una entrevista radiofónica que el jefe de la Casa Militar es el responsable último de la protección del presidente.

"Yo no decidí que se haga la caravana ni teníamos información previa", ha dicho Alonso, que ha repudiado los incidentes violentos al tiempo que ha acusado al oficialismo de "agitar" también esta violencia, informa el diario 'Clarín'.