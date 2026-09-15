El Gobierno de Bolivia aprueba extender 90 días más el estado de excepción y envía la medida a la Asamblea

Archivo - Fuerzas de seguridad bolivianas intervienen en bloqueos de carreteras de la capital del país, La Paz - Abad Miranda/Jna Press / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha aprobado prorrogar durante 90 días el estado de excepción y enviar la medida a la Asamblea Legislativa, cuyos diputados y senadores deberán decidir si dar continuidad a lo decretado en junio por la misma duración y por cuenta de semanas de protestas y bloqueos contra el presidente del país, Rodrigo Paz.

"Esperamos que el Congreso apruebe este decreto para que podamos ampliar por 90 días más el Estado de excepción que en el que estamos en este momento", ha declarado el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'El Deber' en las que ha defendido la vigencia de la norma "mientras los factores de riesgo permanezcan".

La medida, con todo, expira este mismo viernes, y queda por ver si el presidente de la Asamblea y vicepresidente del país, Edmand Lara --distanciado de Paz desde que compartieran la candidatura que los llevó al Gobierno--, acepta convocar a pleno a diputados y senadores a tiempo.