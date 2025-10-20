El Gobierno de Francia ordena una revisión de la seguridad de los museos tras el robo en el Louvre

PARÍS 20 Oct. (DPA/EP) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, ha ordenado este lunes una revisión nacional de la seguridad de los museos después del robo de joyas registrado este fin de semana en el Louvre, que ha obligado a cerrar las puertas de la galería parisina.

Núñez ha pedido a los jefes de la Policía de todo el país que evalúen y, de ser necesario, refuercen las medidas de protección de los edificios culturales. Los ministerios de Interior y cultura también han convocado una reunión para identificar posibles deficiencias.

El Louvre ha permanecido cerrado al público este lunes, mientras que continúa la búsqueda a gran escala de los ladrones. El museo fue evacuado y cerrado el domingo, cuando cuatro personas enmascaradas entraron en la galería Apolo, donde se hicieron con joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, ha anunciado durante la jornada una investigación administrativa independiente que se desarrollará paralelamente a la investigación policial. Por el momento, el Louvre no ha informado de cuándo volverá a abrir al público.