El Gobierno palestino dice que la crisis en Rafá "pone a prueba" la "credibilidad" de la comunidad internacional

Edificios destruidos por los ataques israelíes en Rafá, en la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa

Acusa a Israel de "seguir profundizando su campaña de genocidio, destrucción exhaustiva y desplazamiento en la Franja de Gaza"



MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha afirmado este viernes que la crisis humanitaria en la ciudad de Rafá, situada en el sur de la Franja de Gaza y en la frontera con Egipto, "está poniendo a prueba lo que queda de la credibilidad de la comunidad internacional".

"Por 91º día consecutivo, el Gobierno de Israel sigue profundizando su campaña de genocidio, destrucción exhaustiva y desplazamiento en la Franja de Gaza", ha denunciado el Ministerio de Exteriores palestino a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

"La campaña de limpieza étnica en marcha es llevada a cabo por el Ejército de ocupación, respaldada por sus afirmaciones falsas sobre 'zonas seguras'", ha lamentado, antes de incidir en que "más de dos millones de palestinos en Gaza hacen frente a dos terribles opciones: morir a causa de los bombardeos, el hambre, la sed y la falta de medicamentos (...) o sufrir un nuevo desplazamiento".

Así, ha destacado que "esta continua espiral de desplazamiento empezó del norte de Gaza hacia el centro, y después del centro al sur". "Ahora, la gente está siendo desplazada del sur hacia la ciudad de Rafá, que es la zona más densamente poblada del mundo, bajo condiciones inhumanas y catastróficas", ha agregado.

"Este aumento del desplazamiento es otra cara de la misma moneda de muerte y destrucción", ha reseñado, antes de abundar que esta situación "pone a prueba lo que queda de la credibilidad de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el resto de instituciones internacionales relevantes".

Por otra parte, ha acusado a las fuerzas israelíes de "continuar con sus violaciones y crímenes en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este", y ha denunciado la "persecución" de palestinos por parte de colonos y la negativa a que los fieles musulmanes puedan acudir a rezar a la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa.

La organización no gubernamental Save the Children ha alertado este viernes de que "no hay lugar seguro" en Gaza y ha denunciado la muerte de catorce palestinos, en su mayoría niños, en una serie de bombardeos ejecutados el jueves por el Ejército de Israel cerca de Al Mauasi, una zona descrita por las autoridades israelíes como "una zona humanitaria".

En este sentido, la organización ha sostenido en un comunicado que las órdenes de evacuación del Ejército de Israel para que la población gazatí se desplace hacia el sur del enclave suponen "una cortina de humo de seguridad" y ha señalado que "si las personas se quedan, las matan, y si se mueven, las matan".

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora 22.600 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman más de 310 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.