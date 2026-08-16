El gran incendio declarado en la isla griega de Salamina deja ya dos muertos y nueve heridos por quemaduras

Imagen de archivo de bomberos en Grecia - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y nueve han resultado heridas en el gran incendio que está azotando desde esta mañana la isla griega de Salamina, según han confirmado los servicios de Emergencias, en medio de un difícil día de fuertes vientos que, esperan los bomberos, amainen para cuando llegue el lunes.

El fuego, informan los bomberos, se origino en unos terrenos llenos de basura y se extendió inmediatamente por las zonas de Peristeria y Selinia, en el sur de la isla.

Los cadáveres fueron hallados precisamente en Peristeria, un hombre y una mujer muy próximos al origen del fuego.

El despliegue actual comprende ahora mismo 192 bomberos, 32 vehículos y 14 vehículos aéreos (seis hidroaviones y ocho helicópteros).

Las autoridades de Salamina están ultimando los preparativos para una posible evacuación por mar de la población de la isla, donde viven casi 40.000 personas.