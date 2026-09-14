Un grupo kurdo acusa a Irán de atacar con misiles una de sus bases en el norte de Irak

Archivo - Bandera de la región del Kurdistán durante una manifestación en Polonia (archivo) - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo kurdo Komala ha denunciado este lunes un nuevo ataque con misiles contra uno de sus campamentos en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que la formación ha achacado a las fuerzas de Irán.

Alí Ranjbari, portavoz de Komala, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión kurda Rudaw que tres misiles han impactado en las instalaciones, situads en Zirguez, al tiempo que ha confirmado "daños materiales" sin especificar en el campamento, que acoge a familiares de miembros del grupo.

Así, ha indicado que el ataque habría sido realizado por Irán tras la convocatoria de una huelga general a partir del miércoles en zonas de mayoría kurda de Irán con motivo del cuarto aniversario de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven detenida en la capital, Teherán, por supuestamente llevar mal puesto el velo.

"Estos ataques son un intento inútil que deriva de la ansiedad, el miedo y el pánico de la República Islámica de Irán en torno a la huelga que tendrá lugar en el Kurdistán el 16 de septiembre", ha dicho Ranjbari, en referencia a la citada convocatoria, respaldada por varios grupos kurdos, entre ellos Komala.

Irán, que no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.