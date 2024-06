Guterres dice ser objeto de "desinformación" en relación a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás

El secretario general de la ONU recalca que los países "tienen un interés particular en no promover la desinformación"



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado que ha sido objeto de prácticas de "desinformación" en torno a su postura tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, en medio de las duras acusaciones por parte de Israel contra el organismo internacional.

"Creo que los Estados miembro tienen un interés particular en no promover la desinformación, ya que antes o después se descubre la verdad", ha manifestado, en respuesta a una pregunta sobre los ataques y acusaciones contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

"Le daré un ejemplo de desinformación sobre mí mismo. He escuchado a la misma fuente --en aparente referencia a Israel-- decir muchas veces que nunca he atacado a Hamás, que nunca he condenado a Hamás y que apoyo a Hamás", ha señalado, antes de desvelar que ha pedido un estudio sobre sus declaraciones tras los ataques del 7 de octubre.

Así, ha afirmado que estas "estadísticas" muestran que desde entonces ha condenado las acciones de Hamás "en 102 ocasiones", incluidas "51 veces en discursos formales" y "el resto en distintas redes sociales". "La verdad, al final, siempre gana", ha zanjado el secretario general de Naciones Unidas durante una comparecencia ante la prensa.

Durante las últimas horas, más de cien familias israelíes han presentado una demanda contra la UNRWA ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por supuestamente "financiar" a Hamás y participar en los ataques del pasado 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y 240 rehenes, según los datos oficiales facilitados por las autoridades de Israel.

Poco antes, el alto comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, había declarado ante la Comisión Consultiva de la ONU que el organismo "se tambalea bajo el peso de incesantes ataques" por parte de Israel y había argumentado que "la agencia está en el punto de mira por su papel en la salvaguarda de los derechos de los refugiados palestinos y porque encarna el compromiso internacional con una solución política".

El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, abrió recientemente la puerta a la "expulsión" del país de trabajadores de Naciones Unidas y dijo que el Gobierno debe "considerar seriamente" si abandona el organismo internacional, un día después de la publicación de un informe de una comisión de investigación en la que le acusó de cometer crímenes contra la humanidad en la ofensiva contra el enclave.

Israel ha criticado además a diversos organismos de la ONU y el Parlamento israelí ha dado apoyo preliminar a un proyecto para declarar a la UNRWA como un "grupo terrorista". Además, ha pedido el fin del mandato de la agencia en plena ofensiva contra la Franja, desatada tras los citados ataques del 7 de octubre.