Guterres y la ONU condenan el ataque hutí contra el aeropuerto de Riad y advierten del riesgo de una escalada regional

Archivo - El secretario general de la ONU, Antonio Guterres - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha declarado este sábado "profundamente conmocionado" y ha condenado "enérgicamente" el ataque perpetrado por la milicia rebelde hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, que se ha saldado por el momento con al menos doce muertos y más de trescientos heridos.

Guterres ha recordado que "los ataques contra civiles e infraestructura civil son una violación del Derecho Internacional", por lo que ha exigido que estas agresiones "cesen de inmediato". La condena del portugués se suma a la firme reacción de la Coalición liderada por Arabia Saudí, que ha tildado el atentado de "crimen de guerra" y ha anunciado represalias contra los rebeldes en Yemen.

Por su parte, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, se ha unido desde Amán a la condena institucional denunciando la continuidad de los ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudí. Grundberg ha recordado que la incursión sobre el aeropuerto de Riad sucede a otros bombardeos registrados esta misma semana contra las instalaciones aeroportuarias de la capital y de Abha, los cuales han provocado igualmente víctimas civiles.

El diplomático sueco ha advertido de que estos ataques "representan una grave escalada" que amenaza la seguridad regional, perpetúa la espiral de violencia y complica aún más las iniciativas para alcanzar la paz en Yemen.

En este sentido, Grundberg ha reiterado su llamamiento a los hutíes para que cesen las agresiones y exijan el respeto del Derecho Internacional Humanitario, en particular la prohibición de dirigir acciones armadas contra objetivos civiles.