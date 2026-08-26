Hallado otro dron en la costa búlgara de Varna, en el mar Negro

Archivo - Varios buques en el Mar Negro. - ALEKSANDER NIKOLOV / EUROPEAN COMMISSION - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bulgaria han informado este miércoles del hallazgo de otro dron en la playa de Kabakum, en la costa de Varna, situada a orillas del mar Negro, a medida que crece la preocupación por la aparición de este tipo de vehículos aéreos no tripulados en países de la zona.

La Policía de Fronteras ha procedido a acordonar la zona como medida de precaución, mientras que el artefacto --que según el Ministerio de Defensa no contaba con explosivos-- será trasladado a la base naval de Varna para ser sometido a un análisis exhaustivo, tal y como ha especificado el Gobierno en un comunicado.

De momento, un equipo especializado de la Armada se encuentra en la zona examinando el dispositivo, de unos 2 metros de largo y 1,5 metros de ancho, antes de proceder a su traslado, según informaciones del portal de noticias Novinite.

Las autoridades han confirmado que se trata del segundo dron hallado en la zona recientemente, si bien no han dado detalles sobre su posible origen, modelo o circunstancias que llevaron a su caída. Tampoco ha dado detalles sobre si los dos artefactos están relacionados entre sí.

Este hallazgo se ha producido a medida que aumentan los incidentes de este tipo durante los últimos días. El martes, un equipo especializado de la base naval de Bugas detectó el hallazgo de otro vehículo de este tipo en la costa búlgara, entre Albena y Kranevo, si bien el Ministerio de Defensa aseguró que no representaba peligro alguno.

En total, se estima que han aparecido en la zona unos seis drones de este tipo durante los últimos días. El 22 de agosto, las autoridades registraron otros dos avisos.