Hallados once cuerpos sin vida frente a las costas de Libia

Archivo - Vista del mar Mediterráneo - Europa Press/Contacto/Sylvain Rostaing - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera italiana ha recuperado este viernes los cuerpos de once migrantes muertos y en "avanzada" descomposición en aguas territoriales de Libia, a unos 90 kilómetros de la localidad de Zuara, en el oeste del país.

El organismo ha indicado en un comunicado que una aeronave de una ONG dio en la mañana de este viernes el aviso al Centro Operativo Nacional de la Guardia Costera italiana tras localizar "once cadáveres en avanzado estado de descomposición".

Los cuerpos han sido avistados "frente a las costas de Libia, aproximadamente a 57 millas náuticas de Zuara, en la zona de responsabilidad de búsqueda y rescate" del país norteafricano.

La Guardia Costera italiana ha notificado "de inmediato" el hallazgo a las autoridades competentes para "coordinar las operaciones de rescate" en la zona.

Los once cuerpos han sido localizados por la tripulación del Albatross, el avión operado conjuntamente por la Iniciativa de Pilotos Humanitarios (HPI)y SOS Mediterranée, ha indicado en un comunicado esta ONG.

"A medida que el avión descendía, la tripulación pudo distinguir más detalles: algunos cuerpos aún llevaban puesta su ropa, otros flotaban sobre cámaras de neumáticos", ha relatado sobre lo que ha calificado de "escena desgarradora".

La organización ha recordado que el número de personas que llegan a Europa a través del Mediterráneo central ha disminuido, si bien un porcentaje mayor de ellas pierde la vida en el trayecto, "aproximadamente" una de cada 35 personas que intentan cruzar.

"Estas muertes no son accidentes trágicos, sino el resultado previsible de decisiones políticas deliberadas", ha manifestado SOS Mediterranée, al tiempo que ha advertido de una "creciente" presencia libia en aguas internacionales con actitud "amenazante o intimidante hacia los buques de búsqueda y rescate y las personas en peligro".