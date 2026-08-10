Hallan ocho cadáveres mutilados en fosas de una zona minera en el sur de Ecuador

Archivo - Policía de Ecuador en una imagen de archivo - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho cuerpos sin vida, con signos de desmembramiento y decapitación, han sido hallados en dos fosas ubicadas en una zona de difícil acceso ubicada en el cantón de Pucará, en el sur de Ecuador, según han informado este domingo fuentes policiales.

"Estaban en el interior de dos fosas. Cada fosa tenía cuatro cuerpos enterrados a unos dos metros de profundidad", ha precisado en declaraciones a los medios Pablo Inga, del cuerpo de Policía Nacional, agregando que, según las investigaciones llevabas a cabo hasta el momento, los cadáveres "no tienen huellas de impacto de proyectil de arma de fuego", pero sí lesiones propias de un arma blanca, como un machete.

Estos cuerpos, siete de varón y uno de mujer, encontrados "mutilados, maniatados y decapitados" han sido localizados en un campamento sito en una zona montañosa de difícil acceso próxima al sector de Huasipamba, que Inga ha vinculado con la minería ilegal.

"Es minería ilegal que se está dando en el lugar", ha aseverado el uniformado alegando que "el terreno no tiene permisos ni de exploración ni de explotación" minera.

Según los datos preliminares del equipo de criminalística, las muertes se habrían producido hace alrededor de 48 horas, según ha indicado Inga agregando que testimonios recabados apuntan a que las víctimas llevarían desaparecidas desde el pasado jueves.

Por el momento ha sido abierta una investigación para determinar las circunstancias que rodean a los hechos, teniendo en cuenta el hallazgo, a su vez, de dos vehículos localizados en la zona completamente incinerados.