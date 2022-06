Harris advierte de que la anulación del aborto en EEUU despeja el camino a la regulación de los anticonceptivos

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha asegurado este lunes que la anulación del fallo sobre el aborto en Estados Unidos por parte del Tribunal Supremo podría "despejar el camino" para la abolición del uso libre de métodos anticonceptivos y del matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos estados del país.

"Creemos que los estados que prohíben el aborto desde el momento de la fertilización podrían restringir tipos específicos de anticoncepción, en particular, los DIU y la llamada píldora del día después (...)", ha asegurado la vicepresidenta estadounidense, que ha subrayado al matrimonio homosexual como otro de "los principios que están en juego".

En un comunicado de la Casa Blanca, Harris ha señalado que la anulación de Roe versus Wade --el nombre con el que se conoce al precedente legal para el aborto y que se lleva usando en el país desde 1973-- pone en juego los principios de libertad y autodeterminación, así como otros principios constitucionales.

"Creo que todos creemos y sabemos que nuestra nación se fundó sobre ciertos principios que apreciamos (...) en particular, proviene el derecho constitucional a la privacidad: el derecho de un individuo a tomar decisiones sobre su vida, sobre su familia, sobre su cuerpo sin interferencia del gobierno. Y así, hay mucho en juego en el resultado de esta decisión", ha expresado Harris.

En este sentido, la Administración Biden ha pedido consejo a "un grupo de expertos" para "preparar mejor" al pueblo estadounidense ante las consecuencias que la anulación de Roe versus Wade podría tener en sus vidas, como que los estados pudieran interferir en decisiones personales. Así, Harris ha señalado tres áreas específicas que podrían los estados podrían tratar.

"Uno es el tema de la privacidad de los datos y la posibilidad de que, si se anula Roe, los estados que han penalizado el aborto podrían citar los datos personales de una mujer", ha sostenido la vicepresidenta, que ha detallado que las fuerzas gubernamentales podrían estar interesadas en rastrear el historial de Internet de las mujeres que busquen ayuda para la interrupción del embarazo.

Asimismo, Harris ha asegurado que los estados podrían potencialmente retringir la fecundación in vitro si "su definición de vida comienza en el punto de la fertilización". "Me gustaría hablar con estos expertos sobre sus pensamientos al respecto y si la ley está establecida o no (...) en términos de la protección que tienen las personas si están en el proceso de fecundación in vitro", ha añadido.

Por último, ha insinuado que métodos anticopetivos como los DIU y la píldora del día después podrían estar también en peligro.

Harris ha insistido en que los estados que han aprobado leyes antiabortistas son estados que también buscan restringir los derechos de las personas trans, las personas homosexuales, así como la libertad de voto.