Heridas más de 30 personas, incluidas dos en estado crítico, por una fuga de ácido sulfúrico en Jordania

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 30 personas han resultado heridas a causa de una fuga de ácido sulfúrico en una fábrica en la ciudad jordana de Aqaba, situada en el sur del país, según han confirmado las autoridades, que han detallado que la nube tóxica se extendió por una zona de aproximadamente 400 metros cuadrados.

La Dirección de Seguridad Pública (PSD) ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que un total de 33 personas tuvieron que ser atendidas por problemas respiratorios y requirieron hospitalización, incluidas dos que se encuentran en estado crítico, sin más detalles al respecto.

Asimismo, ha apuntado que los equipos técnicos de la fábrica intervinieron para contener la fuga, mientras que miembros de los equipos de Protección Civil frente a materiales tóxicos se desplazaron al lugar para intentar contener la situación y aplicar los protocolos de seguridad, incluidos análisis sobre la concentración de estos materiales en el aire.

"La PSD, en cooperación con otras autoridades, ha puesto en marcha una investigación para determinar las causas de la fuga", ha indicado, antes de recalcar que los análisis del aire en la zona señalan a que la situación se habría normalizado. "El nivel de gas en el aire está dentro de los límites de seguridad", ha zanjado.