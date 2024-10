Hezbolá lanza su mayor ataque con proyectiles contra Haifa e Israel ejecuta un nuevo bombardeo en Beirut

Herida una mujer de unos 70 años por el impacto de metralla en una mano de uno de los proyectiles lanzados contra Haifa

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií Hezbolá ha lanzado este martes más de 80 proyectiles contra la ciudad de Haifa, situada en el norte de Israel, en el que supone su mayor ataque contra la localidad tras un año de enfrentamientos, un suceso que tiene lugar en una jornada en la que el Ejército israelí ha ejecutado un nuevo bombardeo contra supuestos "objetivos" del grupo en la capital libanesa, Beirut.

El lanzamiento de proyectiles ha tenido lugar durante un discurso por parte del vice secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, tras lo que el Ejército israelí ha dicho haber detectado alrededor de 85 lanzamientos. "La mayoría de los lanzamientos han sido interceptados por el sistema de defensa aérea", ha dicho, si bien ha confirmado varios impactos.

Posteriormente, el servicio de ambulancias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en su cuenta en Telegram que una mujer "de unos 70 años" ha resultado herida a causa del impacto de un proyectil en Haifa. Así, ha detallado que ha sufrido el impacto de metralla en una mano y ha agregado que ha sido trasladada "en estado entre leve y moderado" y "totalmente consciente" a un hospital de la ciudad.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', el ataque ha causado además daños materiales en la zona. La Policía ha confirmado además impactos en Kiryat Motzkin, sin que por ahora haya informaciones sobre más víctimas.

Por otra parte, el Ejército israelí ha confirmado un bombardeo contra "objetivos terroristas de Hezbolá" en el sur de Beirut, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o sobre cuál sería el objetivo de los ataques. El bombardeo ha alcanzado el barrio de Haret Hreik, escenario de varios ataques durante las últimas semanas, tal y como ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Durante su discurso, Qasem ha asegurado que las tropas israelíes "no han logrado avances" significativos en el sur de Líbano tras desatar la semana pasada una nueva invasión del país y ha reiterado que el grupo ha superado los "dolorosos golpes" sufridos a nivel organizativo tras la muerte de varios altos cargos, incluido su líder, Hasán Nasralá, en bombardeos ejecutados por Israel.

Así, ha subrayado que las "capacidades" de Hezbolá siguen "bien" y ha apuntado que "lo que afirma el enemigo sobre los daños causados a las mismas son una ilusión y una mentira". "Estamos golpeando al enemigo y expandiendo el alcance de nuestros proyectiles y drones", ha dicho Qasem, quien ha expresado su apoyo al presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en sus esfuerzos para lograr un alto el fuego.

"Si el enemigo continúa la guerra, todo se decidirá en el campo de batalla y nosotros no rogaremos por una solución", ha reiterado, en referencia a que Hezbolá no dará el paso de reclamar un alto el fuego. "Esta guerra es una para ver quién grita primero (pidiendo ayuda), y no seremos nosotros. Continuaremos y nos sacrificaremos y, si Dios quieren, escucharán gritar al enemigo", ha apostillado.