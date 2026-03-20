Hezbolá niega tener "presencia" en Emiratos Árabes Unidos tras las críticas sobre una supuesta red

Archivo - Un hombre en Líbano con una bandera de Hezbolá - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha negado este viernes contar con "presencia" alguna en Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras las acusaciones vertidas en su contra sobre una supuesta red en el territorio, unas críticas que ha tildado de "falaces" e "inventadas".

"Hezbolá niega el contenido de estas acusaciones realizadas por las autoridades emiratíes", ha afirmado el grupo en un comunicado en el que ha recalcado que "no se encuentra en suelo emiratí ni en ningún otro país realizando actividades bajo excusas comerciales o de otro tipo".

Así, ha afirmado que este tipo de comentarios "carecen de fundamento alguno y no tienen base alguna en cuestiones reales. Considero que estas alegaciones forman parte de repetidos intentos de perjudicar al partido y distorsionar su imagen con fines que se han vuelto claros y evidentes para todos", ha apuntado, según ha recogido la cadena de televisión Al Manar, afín al grupo.

"Condenamos la irresponsable postura del Ministerio de Exteriores libanés, que ha adoptado estas narrativas difundidas por países extranjeros y emiten declaraciones de condena contra un componente fundamental de Líbano sin verificación ni confirmación, en lugar de demostrar un mínimo de responsabilidad, especialmente a la luz de la brutal agresión israelí a la que Líbano y su pueblo están siendo sometidos", ha lamentado.

Así han respondido al anuncio de las autoridades emiratíes, que horas antes han afirmado haber desmantelado "una red terrorista" de Hezbolá en el país y haber detenido a varios de sus miembros, que serían al menos cinco.

"El Departamento de Seguridad ha anunciado el desmantelamiento de una red terrorista financiada y operada por Hezbolá e Irán y la detención de sus miembros", ha declarado la cartera en redes sociales en una publicación acompañada de una infografía con las imágenes de cinco individuos --editadas para taparles los ojos-- que se corresponderían con sospechosos, si bien el documento no los identifica y tampoco precisa si la lista es exclusiva.

Según el servicio, la red operaba en Emiratos "bajo la apariencia de una entidad comercial ficticia, con el objetivo de infiltrarse en la economía nacional e implementar planes que amenazan la estabilidad financiera" del Estado.