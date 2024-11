Hezbolá reivindica un ataque contra una base militar de Israel situada cerca del aeropuerto de Ben Gurión

Archivo - Milicianos de Hezbolá en Beirut, Líbano (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií Hezbolá ha reivindicado este miércoles un ataque contra una base militar de Israel situada en los alrededores del aeropuerto de Ben Gurión, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños en las instalaciones.

El grupo ha asegurado haber lanzado "una andanada de misiles" contra la base Tzrifin, como parte de una operación 'Jaibar', lanzada tras la muerte el 27 de septiembre de su líder, Hasán Nasralá, en un bombardeo contra Beirut, según la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá.

El Ejército israelí ha indicado en un breve comunicado en su cuenta en la red social X que ha detectado el lanzamiento de diez proyectiles durante el ataque, antes de recalcar que "la mayoría de ellos han sido interceptados" y confirmar que uno "ha impactado en la zona del aeropuerto de Ben Gurión".

La citada base acoge a varias unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel, así como escuelas de formación y un centro logístico, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Tzrifin está cerca del aeropuerto, que no habría sufrido daños.