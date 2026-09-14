Los hutíes denuncian más de 50 bombardeos de Riad en las últimas 24 horas

Archivo - Militante hutí armado en Saná - Osamah Yahya / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes han denunciado este lunes más de 50 ataques perpetrados en 24 horas por parte las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí --y que respaldan al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente-- contra cinco gobernaciones.

El portavoz militar de la insurgencia hutí, Yahya Sari, ha precisado en un breve comunicado que las gobernaciones de Taiz, Lahj, Yauf, Marib y Hajjah han sido objeto de 54 bombardeos en las últimas 24 horas.

Asimismo, ha asegurado que en los ataques fueron empleados cazas F-15 y Typhoon, los cuales despegaron de las bases que tiene Riad en Jamis Mushait y Taif, ambas localidades situadas en el suroeste de Arabia Saudí, y que estos no quedarán sin respuesta.

Los hutíes han reivindicado horas antes una operación "a gran escala" contra "instalaciones militares" en Arabia Saudí, incluido el lanzamiento de "decenas de misiles balísticos y drones" contra la base aérea Rey Jalid, situada precisamente en Jamis Mushait.

El grupo rebelde lanzó el pasado 3 de septiembre una ofensiva en las provincias de Taiz y Hodeida, en el oeste de Yemen, con la que han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos de la costa del mar Rojo, en un duro revés para las autoridades reconocidas internacionalmente y respaldadas por Arabia Saudí.

Naciones Unidas ha cifrado en 504 los muertos y 2.379 los heridos desde el pasado 6 de septiembre en el marco de esta ofensiva, que ha provocado el desplazamiento de más de 93.800 personas según los datos divulgados este mismo lunes.

La nueva escalada amenaza con provocar el colapso definitivo de la tregua alcanzada en 2022, tras años de guerra y en medio de los esfuerzos de Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto iniciado en 2014 y que ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo.