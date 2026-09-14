Imputada por "espionaje" una mujer por presuntamente entregar información a la Embajada de Rusia en Berlín

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han imputado este lunes por "espionaje" a una mujer de nacionalidad alemana y ucraniana por presuntamente entregar información a la Embajada de Rusia en Berlín, después de su detención en enero, momento desde el que permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra.

La Fiscalía alemana ha indicado en un comunicado que la mujer, identificada como Ilona W., es sospechosa de "trabajar para los servicios de Inteligncia de una potencia extranjera", antes de afirmar que habría estado en contacto con un agente de los servicios secretos rusos al menos desde octubre de 2023.

"Durante años, la acusada le facilitó numerosas informaciones sobre eventos de alto nivel y se aseguró de que pudiera asistir a ellos, a veces bajo un nombre falso", ha explicado, al tiempo que ha subrayado que la causada "intentó captar a miembros del Ministerio de Defensa y de la industria armamentística para sus fines".

Asimismo, ha destacado que "por encargo de su contacto", la acusada habría "buscado información sobre la política de defensa alemana y la industria armamentística, especialmente a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania", desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Según informaciones recogidas por la agencia alemana de noticias DPA, la mujer llevaba varias décadas viviendo en Alemania, donde ofrecía servicios de mrketing y era presidenta de una asociación de presión. Así, tenía presencia en los círculos políticos de Berlín y participaba en diversos actos de asociaciones y organizaciones. Hasta la fecha no se tenía constancia de pagos relevantes a la acusada, quien, según las investigaciones, actuaba por convicción.

La mujer fue detenida en enero, en una serie de operaciones policiales que incluyeron registros en domicilios de la sospechosa y otros acusados --actualmente en libertad-- en Brandeburgo, Renania-Palatinado y Múnich. Según DPA, los otros dos acusados eran antiguos miembros del Ejército alemán, concretamente un oficial de Estado Mayor recientemente jubilado y un funcionario de alto rango que abandonó el Ejército hace más de 15 años.

Tras la detención de la mujer, Alemania ordenó la expulsión de un empleado de la embajada rusa en Berlín, al que declaró como 'persona non grata' al acusarlo de haber llevado a cabo actividades de espionaje. En respuesta, Rusia expulsó a un diplomático alemán en Moscú.